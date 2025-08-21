В Афганистане взорвался автобус с депортированными гражданами: погибли минимум 76 человек

Во вторник, 20 августа, на западе Афганистана произошла одна из самых масштабных дорожных трагедий последних лет.

Автобус, перевозивший афганских граждан, недавно депортированных из Ирана, попал в ДТП на трассе вблизи города Герат, после чего загорелся. По официальным данным местных властей, погибли по меньшей мере 76 человек, среди них - 17 детей.

По словам представителя губернатора Герата муфтия Мохаммеда Юсуфа Саиди, автобус выехал из пограничного города Ислам-Кала и направлялся в Кабул, когда произошло столкновение.

Видео и фото с места трагедии показывают полностью охваченное огнем транспортное средство, от которого остался только обгоревший каркас.

Согласно заявлению, опубликованному официальными лицами провинции Герат, многие жертвы, вероятно, были женщинами и детьми, но они получили такие "сильные ожоги, что их пол невозможно определить". Все обгоревшие тела пассажиров были доставлены в местную больницу.

В заявлении добавляется, что автобус также мог врезаться в грузовик, который перевозил бочки с топливом.

Катастрофа произошла на фоне волны принудительных депортаций афганцев из Ирана. Тегеран усилил выселение мигрантов, обвиняя их в сотрудничестве с Израилем после последнего обострения на Ближнем Востоке.

По данным ООН, всего за несколько недель после завершения конфликта Ирана с Израилем в июне более полумиллиона афганцев были изгнаны из страны - и это может стать одним из крупнейших массовых перемещений населения за последнее десятилетие.

#Breaking: Разрушительная автобусная авария в Афганистане



Прошлой ночью на трассе Герат-Кабул в районе Гузара переполненный автобус, перевозивший афганских репатриантов из Ирана, попал в катастрофическое столкновение с участием мотоцикла и топливного грузовика. Спустя несколько мгновений автобус взорвался... pic.twitter.com/b2DWuQgh83 - Your Daily Digest (@GalacticScope) 21 августа 2025 года

Международные организации и правозащитники уже выразили обеспокоенность как масштабом депортаций, так и условиями, в которых оказались афганские семьи после возвращения.