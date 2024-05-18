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На трассе Киев-Одесса дальнобойщики протестовали из-за изменений в мобилизации

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Акимова

На трассе Киев-Одесса в Кировоградской области сегодня, 18 мая, протестовали дальнобойщики. Причиной протеста стали изменения в мобилизацию, которые вступили в силу сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Нацполиции Елены Бережной.

Сегодня днем в соцсетях появились фото и видео с трассы Киев-Одесса, на которых можно было увидеть большое количество грузовиков, стоящих вдоль автодороги. Также была информация, что это якобы акция протеста водителей фур, не согласных с новым законом о мобилизации. Эту информацию в комментарии подтвердили в Нацполиции.

По словам Бережной, протест устроили водители грузовиков международных перевозок. Поводом для протеста, как рассказала она, стало то, что по новому закону о мобилизации они якобы не смогут выезжать за границу.

"Поэтому водители грузовиков провели мирную акцию протеста, встали по обе стороны дороги Киев-Одесса на территории Кировоградской области, движение транспорта не перекрывали, пути были проездные. Было до 100 автомобилей, сейчас уже около 15 осталось", - отметила Бережная.

Пресс-секретарь Нацполиции подчеркнула, что нарушений публичного порядка во время акции протеста дальнобойщиков не было. У места проведения протеста присутствовали полицейские наряды.

"На ночь тоже останутся два наряда", - добавила она.

Закон о мобилизации

Сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об изменениях в мобилизации. Нормы этого закона касаются военного учета, мобилизации, ответственности для уклонистов и не только. Детальнее о том, что изменилось, читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, с вступлением в силу закона о мобилизации все военнообязанные мужчины должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦНАП или с помощью мобильного приложения Резерв+. РБК-Украина рассказывало, как обновить данные без похода в военкомат.

Кроме того, Генштаб и Минобороны ответили в комментарии РБК-Украина на 20 главных вопросов об изменениях, связанных с законом о мобилизации.

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Мобилизация в УкраинеКировоградская областьОдесса