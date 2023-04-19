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На трассе Киев-Харьков произошел масштабный пожар: горели фуры, двое погибших

Фото: на трассе "Киев-Харьков" произошел масштабный пожар с участием фур, погибли два человека (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Вблизи с. Панфилы Киевской области во вторник, 18 апреля, произошел масштабный пожар с участием трех фур. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"18 апреля в 23:15 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия горят автомобили на автодороге "Киев-Харьков" вблизи с. Панфилы", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали спасатели сразу 4 частей - г. Яготин, пгт Згуровка, г. Березань и г. Переяслав.

По прибытию спасателей установлено, что горят три фуры, в емкости 3-й фуры находится керосин. Во время пожара были обнаружены двое погибших.

Пожар локализован в 03:35 и ликвидирован в 03:53. На месте происшествия работало 6 единиц техники и 22 спасателя личного состава.

Как сообщалось, в Днепровском районе Киева на улице Каховской произошел пожар. Известно о двух погибших.

Напомним, ранее в Киеве недавно произошел пожар в учебном корпусе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

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КиевПожар