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На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение частично перекрыли

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Вторник 17 января 2023 18:45
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение частично перекрыли Фото: на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 17 января, вечером на трассе Киев-Чоп произошла масштабная авария, в результате которой есть пострадавшие. Движение частично ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.

"На автодороге Киев-Чоп, возле населенного пункта Гамалиевка частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими", - сказано в сообщении правоохранителей.

На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП: движение частично перекрылиФото: ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Там отмечают, что патрульные обеспечивают реверсивное движение на участке трассы, где произошло ДТП. Водителей призывают быть внимательными на дороге.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области 16 января произошло ДТП - автомобиль влетел в кювет и врезался в дерево.

Также мы писали, что 9 января в Киеве утром произошло 30 ДТП из-за ухудшения погодных условий.

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ДТП Львовская область полиция Киев-Чоп
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