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Под Одессой ВАЗ влетел в дерево: водитель и две его маленькие дочери погибли

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Одесса, Понедельник 16 января 2023 12:42
Под Одессой ВАЗ влетел в дерево: водитель и две его маленькие дочери погибли Фото: под Одессой ВАЗ влетел в дерево, трое погибших (od.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 16 января, в Одесской области произошло ДТП, в котором автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и его две дочери - 2 и 7 лет погибли на месте, а жена с 5-летней дочерью попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По данным полиции, 31-летний житель Лиманской сельской общины, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка в село Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"Водитель и его дочери 2 и 7 лет погибли от полученных травм до приезда "скорой", - рассказали полицейские.

При этом 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

Как сообщалось, 11 января на трассе "Стрый-Изварино", в Хмельницкой области, перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.

Напомним, 9 января из-за погодных условий в Киеве выросло количество ДТП. На дорогах столицы уже произошло 30 аварий, в которых 6 человек пострадали.

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