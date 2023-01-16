Под Одессой ВАЗ влетел в дерево: водитель и две его маленькие дочери погибли

В понедельник, 16 января, в Одесской области произошло ДТП, в котором автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево. Водитель и его две дочери - 2 и 7 лет погибли на месте, а жена с 5-летней дочерью попали в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

По данным полиции, 31-летний житель Лиманской сельской общины, двигаясь на автомобиле ВАЗ из села Траповка в село Заречное, не справился с управлением на закругленном участке автодороги, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

"Водитель и его дочери 2 и 7 лет погибли от полученных травм до приезда "скорой", - рассказали полицейские.

При этом 23-летнюю жену и еще одну 5-летнюю дочь в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.