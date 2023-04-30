На трассе Киев-Чоп под Житомиром затруднено движение из-за аварии

"В связи с дорожно-транспортным происшествием с пострадавшими, которое произошло около 21 часа, на 145 км автодороги Киев-Чоп (вблизи села Каменка, Житомирского района), движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - сообщили правоохранители.

Патрульные обеспечивают безопасность, регулирование дорожного движения и организовали реверсное движение. На месте ДТП уже работают медики и следователи по поводу ДТП.

"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а самое главное - берегите жизнь свою и близких!", - добавили в полиции.

Напомним, недавно, в связи с возобновлением сезона, водителям мотоциклов и скутеров напомнили о правилах ПДД.

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