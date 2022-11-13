На трассе "Киев-Чоп" автомобиль врезался в блок-пост и наехал на военного. В результате военнослужащий с травмами госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции в Ровенской области.

Сообщение об аварии на дороге "Киев-Чоп" недалеко от села Калиновка Ровенской области поступило в полицию сегодня, 13 ноября, около 18:20.

Следовательно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля Audi 29-летний житель Львова, не справился с управлением и совершил наезд на 40-летнего военного сил территориальной обороны, который нес службу на блок-посту, и потом врезался в служебный автомобиль Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП пострадавшего с открытым переломом ноги, ссадинами и гематомами доставили в Корецкую городскую больницу. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато следствие.