На трасі Київ-Харків в ДТП з вантажівкою постраждали 7 людей

На трасі Київ-Харків сталося зіткнення автомобіля і вантажівки, в результаті чого постраждали семеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

ДТП сталося сьогодні о 5.40 на 76 км траси Київ-Харків.

"За попередніми даними працівники поліції, які несли службу по забезпеченню безпеки руху зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів. В цей час водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, водій якого почав зупинку руху на вимогу співробітників поліції. У момент удару вантажне авто перекинулося і частково пошкодило сходинки і навіс стаціонарного поста поліції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці 17 березня в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги, постраждали п'ятеро людей.

Також у Сумській області в результаті зіткнення рейсового автобуса і автомобіля Renault Trafic загинув водій і два пасажири мінібуса.