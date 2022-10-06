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Трасс призвала европейских лидеров отказаться от энергоресурсов из России

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Прага, Четверг 06 октября 2022 09:15
Трасс призвала европейских лидеров отказаться от энергоресурсов из России Фото: премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала европейских лидеров отказаться от поставок энергоресурсов из России. Война в Украине показала, насколько Европа зависит от российских поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Трасс для газеты The Times.

Трасс заявила, призовет к единству в вопросах энергетической безопасности и миграции на первом саммите Европейского политического сообщества (EPC) 6 октября.

"Путин надеется, что сможет разделить нас в борьбе за энергоносители. Мы должны показать ему, что он не прав", - написала Трасс.

Трасс обратилась к Франции, Бельгии и Нидерландам, чтобы защититься от зимних отключений электроэнергии, заявив, что Великобритания и ее соседи должны взять на себя обязательство поддерживать связь через подводные кабели и трубопроводы в течение зимы, чтобы "по всему континенту горел свет".

"Безопасность, энергетика и миграция - три самых неотложных приоритета для британского народа, поэтому они также являются главными в моей повестке дня. Вот почему я еду в Прагу на сегодняшнюю встречу европейских лидеров", - сказала она.

По ее словам, эти жизненно важные вопросы затрагивают весь континент, поэтому необходима совместная позиция с европейскими друзьями и союзниками. "Именно поэтому мы хотим видеть сильный голос для стран, не входящих в ЕС, таких как Украина, Норвегия и Швейцария", - отметила Трасс.

Говоря о миграционных проблемах, с которыми сталкивается Великобритания, Трасс написала: "Мы гордимся тем, что открыли наши дома для 130 тысяч украинских беженцев. Но нам нужен более решительный ответ преступным группировкам, эксплуатирующим отчаявшихся людей".

Великобритания углубит совместную работу с Францией, Нидерландами и другими странами вдоль миграционного пути, чтобы активизировать коллективный ответ на "эту транснациональную трагедию", написала она. По ее словам, Британское правительство столкнулось с растущим числом людей, совершающих опасные путешествия через Ла-Манш.

Саммит Европейского политического сообщества (EPC) в Праге соберет 27 лидеров Европейского Союза с 17 лидерами континента, которые в настоящее время не входят в клуб, включая Великобританию, Турцию, Норвегию и Украину.

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