Трасса Сватово-Кременная под огневым контролем. Гайдай рассказал, насколько это важно

Трасса Сватово-Кременная (Луганская область), при помощи которой снабжаются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

"Можно говорить, что огневой контроль уже установлен над этой трассой. Да, физически наши силы обороны пока не находятся на трассе, но огневым контролем они ее уже контролируют, и там опасно ездить между Сватово и Кременной. Поэтому они ищут новые логистические решения, делают огромный круг через Старобельск, таким образом теряют время и определенные возможности", - рассказал Гайдай.

По его словам, под временно оккупированным Луганском уже стоят огромные очереди из фур - они там больше 10 километров. Снаряды, которые перевозят эти фуры, позже перегружают на военные КамАЗы, которые доставляют их к российским солдатам. Это усложняет ведения обороны для россиян.