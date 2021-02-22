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"Газпром" скоротив транзит газу по території України до мінімуму за рік

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 12:17
"Газпром" скоротив транзит газу по території України до мінімуму за рік Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: Олександр Білоус

Транзит російського газу по території України впав до мінімуму за останній рік. Це відбувається на тлі відлиги в Європі, яка настала слідом за морозами.

Про це свідчать дані на сайті "Оператора ГТС України".

За даними компанії, транзит 20 лютого впав до 67 млн кубометрів. Цей обсяг є мінімальним з січня 2020 року, коли "Газпром" різко скоротив транзит після рекордних обсягів закачування в кінці 2019 року.

У січні 2021 року "Газпром" прокачує по території України в середньому близько 125 млн кубометрів на добу, в грудні минулого року з 184 млн кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу по території України в Європу в січні 2021 року склав 3,86 млрд куб. м. Це на 32% менше у порівнянні з груднем.

НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м у 2020 році, і 40 млрд куб. м у 2021-2024 роках.

Як повідомляло РБК-Україна, транзит російського газу в Європу по українській газотранспортній системі у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).

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