"Газпром" скоротив транзит газу по території України до мінімуму за рік

Транзит російського газу по території України впав до мінімуму за останній рік. Це відбувається на тлі відлиги в Європі, яка настала слідом за морозами.

Про це свідчать дані на сайті "Оператора ГТС України".

За даними компанії, транзит 20 лютого впав до 67 млн кубометрів. Цей обсяг є мінімальним з січня 2020 року, коли "Газпром" різко скоротив транзит після рекордних обсягів закачування в кінці 2019 року. У січні 2021 року "Газпром" прокачує по території України в середньому близько 125 млн кубометрів на добу, в грудні минулого року з 184 млн кубометрів.