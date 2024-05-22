Австрия ожидает прекращения поставок "Газпромом"

Австрийская нефтегазовая группа OMV предупредила, что решение европейского суда может приостановить ее платежи "Газпрому", что приведет к прекращению поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Предупреждение связано с "решением иностранного суда, полученным крупной европейской энергетической компанией", название которой не раскрывается.

Если австрийские суды приведут в исполнение это решение, что может привести к прекращению выплат OMV, и "вероятно, что "Газпром экспорт" прекратит поставки газа", говорится в сообщении.

В OMV заявили, что не знают, может ли произойти такое событие и когда это произойдет.

"Газпром" обеспечил более 80% австрийского импорта за последние семь месяцев в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.

OMV заявила, что сможет поставлять своим контрактным клиентам газ из альтернативных источников, поскольку она диверсифицировала свою базу поставок за счет других источников, таких как Норвегия, а также сжиженного природного газа (СПГ) с мирового рынка.

Австрийский энергетический регулятор E-Control заявил, что возможность приостановки экспорта "Газпрома" была учтена в сценариях поставок зимой 2024/25 года и зимой 2025/26 года.

Альтернативные маршруты импорта доступны через Италию и Германию, и коммунальные предприятия приняли меры предосторожности.

Споры с "Газпромом"

Большая часть экспорта российского газа на запад была остановлена после вторжения России в Украину в 2022 году, когда "Газпром" прекратил поставки, а западные страны разорвали связи или ввели санкции против поставок энергоносителей из России.

Сбои спровоцировали серию юридических споров, связанных с огромными суммами денежных средств: Россия требует денег за недействующие контракты, а покупатели требуют погашения долга после неполучения поставок.

В число сторон входит немецкая компания Uniper, которую правительство Германии спасло в 2022 году после того, как она потерпела крах в результате дорогостоящих закупок на спотовом рынке для замены российского газа для снабжения своих клиентов.