Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинився

Згідно з інформацією на сайті оператора, прокачування газу через пункт "Берегово" на кордоні України з Угорщиною в цей день не припинялася і склала 4,823 мільйона кубометрів.

У той же час, ще 30 Вересня вона була в 3,8 рази більше - 18,528 мільйона кубометрів.

У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше - в 2 рази в порівнянні з п'ятницею, до 2,31 мільйона кубометрів.

За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину точці "Берегово" відсутній.