Транзит через Угорщину дозволений тільки через два пункти пропуску, - Держмитслужба

Транзит через Угорщину здійснюється на пунктах пропуску "Берегшурань - Лужники" і "Захонь - Чоп"
Транзит через Угорщину дозволений тільки через два пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це попередили угорські прикордонники.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Зокрема з 14:00 4 липня пропуск осіб та транспортних засобів, які їдуть транзитом через Угорщину, здійснюється тільки з гуманітарних коридорів в пунктах пропуску "Берегшурань - Лужники" і "Захонь - Чоп (Тиса)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 червня Угорщина відкрила всі чотири пункти пропуску на кордоні з Україною.
Крім того, Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною.
Автор: РБК-Україна