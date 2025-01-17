Для транспорта в Киеве готовят новые правила во время тревоги: какие есть варианты и поедет ли метро

Собираются ли отменить остановку транспорта во время тревоги

"Есть запрос от общества и его невозможно игнорировать. Каждый, кто не мог вернуться домой поздно вечером или доехать на работу утром из-за воздушной тревоги, понимает, о чем я. Однако такие решения не принимаются единолично. Мы совместно с муниципальными ведомствами и военными работаем над алгоритмом функционирования транспорта. По меньшей мере, в случае изменения решения, стоит разработать новые протоколы безопасности для водителей и пассажиров", - рассказал Ткаченко.

По его словам, безопасность киевлян - в приоритете власти. Поэтому к решению вопроса с остановкой транспорта администрация подходит максимально взвешенно.

"Если в целом, то сейчас мы ищем варианты. По состоянию на сейчас это - попытка ответить на вопрос "а можем ли мы найти лучший выход из ситуации?", - добавил глава КГГА.

Ткаченко также отметил, что финальное решение формирует состав Совета обороны города. Поэтому администрация может наработать определенные варианты, и вынести их на рассмотрение.

"Но единственным остается факт - пересмотр действующего решения, которое было принято в других условиях еще в начале полномасштабного вторжения. Киев остается единственным городом в Украине, который полностью останавливает коммунальный транспорт во время тревоги. К примеру, Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье таких мер не применяет. При этом, никто не может ответить, насколько эти остановки реально защищают киевлян", - добавил чиновник.

Какие варианты может предложить власть киевлянам

"Сейчас я вижу следующее: создать условия, которые предоставляют людям возможность выбора и четкое понимание действий в критических ситуациях. Остановки общественного транспорта должны быть оборудованы укрытиями, обеспечивающими защиту от обломков. Пассажиры, которые решили продолжить поездку, должны иметь такую возможность", - говорит глава администрации.

В то же время водители должны получать оперативную информацию от диспетчеров об уровне риска на маршруте, чтобы принимать обоснованные решения.

"Именно поэтому я инициирую разработку комплексного и сбалансированного решения, которое учтет безопасность пассажиров, водителей и общую организацию транспортного процесса", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, надо хорошо продумать дополнительные меры безопасности. Транспортная система Киева достаточно сложная, учитывая два берега Днепра, соединенные ветками метро и наземным транспортом, поэтому во время тревоги чрезвычайно большой пассажиропоток фактически парализуется.

"Могут быть разные механизмы и решения для разного транспорта. Но важно понимать, что мы не можем просто позволить никак не реагировать на угрозы. Если мы где-то ослабляем требования, то должны взамен где-то повышать бдительность. Дать больше вариантов действий ответственным лицам, для того, чтобы уберечь здоровье и жизнь граждан", - добавил чиновник.

Он также отметил, что полный запрет движения в сегодняшних реалиях - самый легкий вариант, значительно сложнее, хотя и результативнее, найти целесообразное решение, с учетом потребности киевлян и вопросов безопасности.

Во время тревоги в Киеве возникает транспортный коллапс (фото: Getty Images)

Запустят ли метро наземными участками и откроют ли движение по Южному мосту

"У нас есть опыт "Укрзализныци", которая не останавливает движение городской электрички во время тревог. В то же время метрополитен имеет свои особенности. Поэтому по моему поручению КП "Киевский метрополитен" готовит свое видение, как мы можем восстановить движение при условии продуманных мер безопасности", - отметил Ткаченко.

Начальник КГВА подчеркнул, что решение перекрыть движение по Южному мосту было обусловлено военной необходимостью.

"Киев продолжает выполнять функции, связанные с обеспечением обороноспособности всей страны. Как только мы сможем полноценно восстановить движение между берегами Днепра через этот мост - сделаем это", - добавил чиновник.

Также Ткаченко отметил, что ждет предложений в рамках работы местной власти, чтобы город вышел с единой позицией, на основе предложений профильных ведомств. Затем власть будет "состыковывать" замечания от военных, от ГСЧС.

"Поспешные решения только навредят", - резюмировал Ткаченко.