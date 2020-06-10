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Крім траншу МВФ Україна отримає ще 2,7 млрд доларів від ЄС і Світового банку

Новини » Економіка     10.06.2020 - 10:58
Крім траншу МВФ Україна отримає ще 2,7 млрд доларів від ЄС і Світового банку
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

З цієї суми 1,7 млрд доларів макроекономічної допомоги надасть ЄС

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що меморандум з Міжнародним валютним фондом дозволить Україні додатково отримати 2,7 млрд доларів допомоги. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр підкреслив, що меморандум з МВФ відкриває для України додаткові фінансові можливості.

"До цього траншу також прив’язана макроекономічна допомога від ЄС на загальну суму 1,7 млрд євро. А також 1 млрд доларів від Світового банку. Ці кошти істотно підсилять економічну спроможність країни та дозволять спокійніше пройти період кризи", - зазначив Шмигаль.

Так, проект меморандуму з МВФ був схвалений на засіданні уряду 20 травня.

Нагадаємо, раніше прем'єр заявив, що перший транш від МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримає у найближчі день-два.

Як писало РБК-Україна, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Всемирный банкЕвросоюзмакроэкономикаМВФДенис Шмигаль
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