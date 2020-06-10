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Кроме транша МВФ Украина получит еще 2,7 млрд долларов от ЕС и Всемирного банка

Новости » Экономика     10.06.2020 - 10:58
Кроме транша МВФ Украина получит еще 2,7 млрд долларов от ЕС и Всемирного банка
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из этой суммы 1,7 млрд долларов макроэкономической помощи предоставит ЕС

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что меморандум с Международным валютным фондом позволит Украине дополнительно получить 2,7 млрд долларов помощи. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер подчеркнул, что меморандум с МВФ открывает для Украины дополнительные финансовые возможности.

"К этому траншу также привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму 1,7 млрд евро. А также 1 млрд долларов от Всемирного банка. Эти средства существенно усилят экономическую состоятельность страны и позволят спокойно пройти период кризиса", - отметил Шмыгаль.

Так, проект меморандума с МВФ был одобрен на заседании правительства 20 мая.

Напомним, ранее премьер заявил, что первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов Украина получит в ближайшие день-два.

Как писало РБК-Украина, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Всемирный банкЕвросоюзмакроэкономикаМВФДенис Шмыгаль
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