Трансферна вартість Коноплянки різко впала

Півзахисник німецького "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка різко впав в ціні за версією Transfermarkt. Про це інформується на сайті авторитетного німецького порталу.

До останнього поновлення (5 червня 2019 роки) вінгер коштував 10 млн євро, тепер же його ціна - 6,5 млн євро.

В останньому сезоні Бундесліги Коноплянка провів лише 13 матчів за "Шальке", забив один гол і зробив одну результативну передачу.

Зараз Коноплянка знаходиться в розташуванні збірної України, яка проведе важливі поєдинки у відборі на Євро-2020.