RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трампу снова нужно две недели на ответ, водит ли его Путин за нос

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что ему нужно время, чтобы ответить, тянет ли его за нос российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

В ходе беседы Трампу напомнили пост, в котором он предположил, что глава Кремля "водит его за нос" и, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине.

Также важно отметить, что в конце апреля во время общения с журналистами он сказал, что ему нужно две недели, чтобы ответить, доверяет ли он Путину.

Сейчас же в интервью NBC на вопрос, недооценил ли Трамп Путина, тот сказал, что нужно еще пару недель или месяц.

"Нет. Я скажу вам об этом через месяц или через пару недель. Понятия не имею. Но могу сказать одно: его амбиции были во многом сдержаны, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс. Потому что он никого в Европе всерьез не воспринимал - он даже не перезванивал им", - ответил Трамп.

Трамп меняет мнение о Путине

Напомним, пять дней назад, 30 апреля, Трамп в интервью ABC продемонстрировал, что все еще считает, что Путин якобы стремится прекратить войну против Украины. Хотя пару дней до этого публиковал вышеупомянутый пост, в котором предполагал обратное на фоне усиления российских обстрелов.

В то же время, Politico после похорон Папы Римского Франциска и ряда встреч Трампа в Ватикане, написало, что его таки смогли убедить, что Путин "водит его за нос".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп