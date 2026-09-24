Трампу запретили блокировать CNN, MS NOW и Politico в Белом доме

Суд обязал вернуть пропуска

Окружной судья США Тим Келли постановил немедленно восстановить пресс-пропуска журналистов трех изданий. Одновременно он запретил администрации применять ограничения в течение 14 дней.

Решение последовало после иска CNN, MS NOW и Politico, которые оспорили решение Трампа от 18 сентября. Редакции заявили, что запрет нарушает гарантии свободы слова и прессы, закрепленные в Первой поправке к Конституции США, а также их право на надлежащую правовую процедуру.

Суд не увидел угрозы нацбезопасности

Келли не согласился с аргументами администрации о том, что ограничение доступа связано с национальной безопасностью. По словам судьи, представленных материалов недостаточно, чтобы подтвердить необходимость лишения журналистов пресс-пропусков.

"В материалах дела отсутствуют фактические подтверждения утверждения ответчиков о том, что отмена пропусков истцов действительно защитит национальную безопасность или что национальная безопасность окажется под угрозой, если суд прикажет восстановить их пропуска, пока продолжается этот судебный процесс", - сказал он.

При этом сам Трамп объяснял решение претензиями к освещению его деятельности СМИ. В социальных сетях президент заявлял, что эти издания «не должны иметь возможность постоянно писать или сообщать ВЫДУМЫВАНИЯ и ЛОЖЬ».

Что говорила администрация

Юристы Министерства юстиции США настаивали, что доступ в Белый дом является привилегией, а не правом, и президент обладает полномочиями ограничивать его для отдельных СМИ.

Однако Келли также обратил внимание на процедуру отзыва пропусков. По его оценке, журналистам могли не предоставить реальной возможности оспорить решение до того, как их доступ был прекращен.