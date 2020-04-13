Трампу пропонують створити альтернативу ВООЗ, - Politico

Співробітники Білого дому пропонують президенту США Дональду Трампу створити альтернативу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на тлі публічного конфлікту між американським лідером і ВООЗ. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

Повідомляється, що альтернативна організація охорони здоров'я може бути створена на базі UNAIDS - програми ООН з ВІЛ та СНІД, яка була створена в 1996 році після хвилі невдоволення роботою ВООЗ в питанні боротьби зі Снідом.

Відповідні ідеї пропонують Трампу деякі співробітники Білого дому, серед яких і члени Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, минулого тижня американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). За його словами, ВООЗ була надто зорієнтована на Китай і помилялася щодо багатьох речей у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Гебреісус закликав не політизувати ситуацію навколо коронавіруса у відповідь на звинувачення Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що сенатор-республіканець США Марта Максалли заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавирусу.