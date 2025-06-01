Трампу хотят показывать разведотчеты в стиле Fox News, - NBC

Глава Нацразведки США Тулси Габбард изучает способы модернизировать ежедневные разведывательные брифинги для Дональда Трампа, чтобы они соответствовали его предпочтению в потреблении информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
В рамках этих усилий Габбард запросила у нынешних и бывших сотрудников разведки идеи о шагах, которые она могла бы предпринять, чтобы адаптировать брифинги к политическим интересам и привычкам президента США Дональда Трампа.
По словам четырех человек, знакомых с ходом обсуждений, одной из обсуждаемых идей является возможное создание видеоверсии разведотчетов (PDB), которые будет выглядеть и ощущаться как трансляция Fox News.
Согласно этой концепции, офис директора национальной разведки мог бы нанять продюсера Fox News для производства видеоверсии брифинга и одного из ведущий телеканала для его представления. Трамп тогда бы, как "заядлый зритель Fox News", мог бы затем смотреть трансляцию разведотчетов, когда бы он ни захотел.
"Проблема Трампа в том, что он не читает. Он все время в эфире", - сказал человек, который имеет опыт дискуссий касаемо PDB.
Другой человек, осведомленный о ходе обсуждений, сообщил, что новая база данных PDB (скорее всего, имеется ввиду "новая версия") может включать не только графику и изображения, но и карты с анимированными изображениями взрывающихся бомб, как в видеоигре.
Кроме того, Габбард обсуждала и другие изменения в разведотчетах. В частности, адаптацию в соответствии с интересами Трампа, а именно: акцент на информации об экономических и торговых вопросах и меньше внимания к войне в Украине.
NBC добавило, изменение формата ежедневных брифинга президента США, и изменение содержания - это обычная практика, которая сопровождала предшественников Трампа.
Также издание пишет, что в настоящее время PDB представляет собой цифровой документ, который создается ежедневно для президента и ключевых членов кабинета и советников. Он включает в себя письменный текст, а также графику и изображения. При этом NBC уточняет, что материал, который попадает в секретный брифинг, и то, как он представлен, может повлиять на принятие решений президентом.
Напомним, месяц назад WP писало, что администрация Трампа инициирует масштабное сокращение ЦРУ, а также других ключевых разведструктур, входящих в систему нацразведки.
По словам источников издания, Белый дом проинформировал Конгресс о намерениях сократить штат ЦРУ ориентировочно на 1200 сотрудников в течение нескольких лет. Кроме того, предполагается сокращение тысяч работников в других разведорганах.
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