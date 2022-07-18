Трампу загрожує суд через підозри у сприянні штурму Капітолію, - Axios

Екс-президента США Дональда Трампа можуть судити через підозри у сприянні штурму Капітолію. Комітет Палати представників США планує передати відповідні докази до американського Мін'юсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Комітет вже більше року намагається зібрати докази причетності Трампа до штурму Капітолію, який відбувся в 2021 році. Там припускають, що екс-президент спровокував і навмисне продовжив атаку на Капітолій.

Видання зазначає, що під час восьмого слухання в комітеті, яке відбудеться цього тижня, мають бути представлені докази того, що Трамп саботував свої обов'язки і не зупинив штурм Капітолію.

За інформацією Axios, Трампа також підозрюють у тому, що він намагався досягти перегляду результатів виборів усіма доступними способами.

Варто зауважити, що 6 січня 2021 року шанувальники Трампа увірвалися в Капітолій, де стверджували результати виборів президента США. Тоді загинули п'ятеро людей, включаючи поліцейських. Ще проти сотні людей завели кримінальні справи.