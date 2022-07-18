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Трампу загрожує суд через підозри у сприянні штурму Капітолію, - Axios

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Понеділок 18 липня 2022 20:46
Трампу загрожує суд через підозри у сприянні штурму Капітолію, - Axios Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-президента США Дональда Трампа можуть судити через підозри у сприянні штурму Капітолію. Комітет Палати представників США планує передати відповідні докази до американського Мін'юсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Комітет вже більше року намагається зібрати докази причетності Трампа до штурму Капітолію, який відбувся в 2021 році. Там припускають, що екс-президент спровокував і навмисне продовжив атаку на Капітолій.

Видання зазначає, що під час восьмого слухання в комітеті, яке відбудеться цього тижня, мають бути представлені докази того, що Трамп саботував свої обов'язки і не зупинив штурм Капітолію.

За інформацією Axios, Трампа також підозрюють у тому, що він намагався досягти перегляду результатів виборів усіма доступними способами.

Варто зауважити, що 6 січня 2021 року шанувальники Трампа увірвалися в Капітолій, де стверджували результати виборів президента США. Тоді загинули п'ятеро людей, включаючи поліцейських. Ще проти сотні людей завели кримінальні справи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сорок п'ятий президент США Дональд Трамп може вже у вересні оголосити про участь у виборах 2024 року.

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