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Трамплін для стрибка. Фаза прориву замінилася закріпленням позицій ЗСУ, - Арестович

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Операція зі звільнення захоплених українських міст продовжується. При цьому Фаза прориву замінилася на закріплення позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Операція триває - не лише на сході, а й у Херсонській області. Фаза прориву, швидкого просування, цунамі замінилася фазою закріплення результатів та боїв за зайняття найбільш вигідних рубежів - як трамплінів для наступних стрибків", - розповів він.

За словами Арестовича, командування ЗСУ не дозволяє собі захоплюватися - і це - найвища ознака професіоналізму.

"Для наступу потрібні умови та ресурси і вони створюються не за один день. Результати цунамі на Сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду", - додав він.

При цьому Арестович підкреслює, що не можна забувати, що війну поки що не закінчено.

"Війна триває. Будуть ще наші блискавичніші удари, буде і повільне прогризання їхньої оборони - там, де вона міцніша. Удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не сповільнять і не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і - прискорення падіння путінського режиму, відповідно, - запевнив він. - Путинський режим перебуває в ситуації, що називається в шахах цугцванг - при якому будь-який їхній хід веде до погіршення його позиції".

Як повідомлялося, українські воїни продовжують звільняти Харківську область від російських окупантів. На окремих ділянках регіону ЗСУ вийшли до державного кордону з Росією.

Загалом наші військові звільнили вже близько 40 населених пунктів Харківської області.

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