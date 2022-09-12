Трамплін для стрибка. Фаза прориву замінилася закріпленням позицій ЗСУ, - Арестович

"Операція триває - не лише на сході, а й у Херсонській області. Фаза прориву, швидкого просування, цунамі замінилася фазою закріплення результатів та боїв за зайняття найбільш вигідних рубежів - як трамплінів для наступних стрибків", - розповів він.

За словами Арестовича, командування ЗСУ не дозволяє собі захоплюватися - і це - найвища ознака професіоналізму.

"Для наступу потрібні умови та ресурси і вони створюються не за один день. Результати цунамі на Сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду", - додав він.

При цьому Арестович підкреслює, що не можна забувати, що війну поки що не закінчено.

"Війна триває. Будуть ще наші блискавичніші удари, буде і повільне прогризання їхньої оборони - там, де вона міцніша. Удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не сповільнять і не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і - прискорення падіння путінського режиму, відповідно, - запевнив він. - Путинський режим перебуває в ситуації, що називається в шахах цугцванг - при якому будь-який їхній хід веде до погіршення його позиції".