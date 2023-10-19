Трампист Джордан передумал и хочет в третий раз выдвигаться в спикеры Палаты представителей

Республиканец Джим Джордан, который ранее отказывался участвовать в новом голосовании на должность спикера Палаты представителей США, передумал и заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Ранее Джордан заявил членам Палаты представителей во время закрытого заседания, что он намерен пропустить третье голосование за спикера, которое состоится сегодня, 19 октября, поскольку он "рискует лишиться еще большей поддержки".

Вместо этого он сказал, что поддержит план, продвигаемый некоторыми центристскими республиканцами и демократами, по расширению полномочий Патрика МакГенри – временного спикера, чья роль заключается в первую очередь в проведении выборов постоянного спикера – для возобновления работы Палаты представителей до 3 января.

Представитель Огайо Уоррен Дэвидсон заявил, что он продолжает переговоры с республиканцами, чтобы узнать, перейдет ли кто-нибудь на сторону Джордана, но считает, что разногласия в партии слишком глубоки. Некоторые члены партии, с которыми он разговаривал, все еще были глубоко озлоблены тем, как некоторые из сторонников Джордана вытеснили Маккарти и отказались поддержать представителя Луизианы Стива Скализа, когда он первоначально был назван партией избранным преемником Маккарти.

Патрик МакГенри в настоящее время занимает должность временного спикера в соответствии с правилом Палаты представителей, введенным после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Что предшествовало

Напомним, 3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. За такое решение проголосовали 8 республиканцев и 208 демократов.

После этого в нижней палате Конгресса занялись выборами нового спикера. Сначала основным кандидатом от республиканцев стал Стив Скаллиз, но его кандидатуру даже не выносили на голосование в Палате представителей, поскольку у него не было шансов.

После этого республиканцы решили сделать основным кандидатом Джима Джордана. Но 17 октября он не набрал необходимое количество голосов в Палате представителей.

В качестве альтернативы республиканцы хотят расширить полномочия временного спикера, которым сейчас является Патрик МакГенри.