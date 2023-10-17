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В США провалили первое голосование за спикера Палаты представителей Конгресса

Вторник 17 октября 2023 21:36
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В США провалили первое голосование за спикера Палаты представителей Конгресса Иллюстративное фото: в США провалили первое голосование за спикера Палаты представителей Конгресса (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Соединенных Штатах Америки провалили первое голосование за нового спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На заседании во вторник, 17 октября, кандидат от Республиканской партии на должность спикера Палаты представителей Джим Джордан не смог одержать победу на голосовании.

Однако он получил 200 голосов, тогда как лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис – 212.

Еще 20 коллег-республиканцев проголосовали против Джордана.

Для того, чтобы получить должность спикера, Джордан должен был получить голоса всех, кроме трех его коллег-республиканцев при условии, если участие в голосовании примет каждый член Палаты представителей. Впрочем, 20 республиканцев проголосовали против Джордана во время первого голосования.

Вакантная должность спикера Палаты представителей США

3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев. Сейчас эта должность вакантна. Временно исполнял обязанности республиканец Патрик МакГенри.

Издание Politico писало о том, что этот пост может занять Трамп. Он также подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время".

Впоследствии республиканцы выдвинули на должность лидера большинства Стива Скализа, однако тот 13 октября снял свою кандидатуру.

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