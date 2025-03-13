У Трампа не ответили, как планируют удержать Россию от нарушения перемирия

Белый дом отказался сообщить, есть ли у администрации Трампа какой-то механизм принуждения на случай, если Россия нарушит предложенное США перемирие с Украиной. Также неизвестно будет ли говорить Трамп с Путиным по телефону на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт отказалась ответить на вопрос журналистов, есть ли у США механизмы влияния на Россию, назвав его "гипотетическим", поскольку "мы еще не дошли до этого".

"Текущее положение дел заключается в том, что украинцы согласились на прекращение огня, украинцы согласились на мирный план, который был положен на стол вчера в Саудовской Аравии госсекретарем и нашим советником по национальной безопасности, с которым я только что говорила перед тем, как приехать сюда (в Белый дом. - ред.)", - сказала она.

Левитт сообщила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц разговаривал со своим российским коллегой ранее в среду. А также что посол по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе едет в Москву, чтобы призвать Россию присоединиться к плану.

Она описала состояние переговоров как "на десятом ярде линии мира" и сказала, что теперь "дело за россиянами - согласиться на этот план".

Левитт также отказалась сказать, планирует ли президент Дональд Трамп позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы непосредственно надавить на него для соблюдения режима прекращения огня.

"Я не располагаю информацией о звонках президента, но, как всегда, если такой звонок состоится, он даст вам знать", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее, отвечая на вопрос, планирует ли он поговорить с Путиным на этой неделе, чтобы обсудить предложение о прекращении огня, Трамп сказал журналистам: "Я думаю, что да, да".