У Трампа изменили планы по Гренландии из-за возможной угрозы импичмента, - Reuters

По данным агентства, с начала января Дональд Трамп и представители его команды стали все чаще упоминать о возможном применении силы в отношении Гренландии.

Политики от обеих американских партий выразили обеспокоенность тем, что Трамп может осуществить военную операцию на острове без согласия Конгресса, по сценарию, подобному венесуэльскому.

Об этих опасениях законодатели сообщили государственному секретарю Марко Рубио и другим должностным лицам Белого дома. Как уточняет Reuters, республиканцы предупредили администрацию, что в случае вторжения США в Гренландию президенту могут объявить импичмент.

Что предшествовало

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия имеет ключевое значение для национальной безопасности США, подчеркивая, что иначе контроль над островом могут получить Россия или Китай.

При этом, 22 января во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он достиг договоренности относительно плана по Гренландии, подробности которого не были обнародованы.

По информации Axios, это соглашение может предусматривать усиление американского военного присутствия на острове, а также предоставление США определенных преимуществ в сфере добычи полезных ископаемых.