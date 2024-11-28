У Трампа заявили об угрозах нескольким кандидатам в правительство США, - СМИ

Несколько членов Кабинета министров и администрации избранного президента США Дональда Трампа подверглись угрозам жизни. Это произошло во вторник вечером и в среду утром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.
Соответствующее заявление сделала Кэролайн Ливитт, которая будет пресс-секретарем Трампа. Она отметила, что речь об угрозах касалась также и тех, кто живет с представителями будущего правительства и администрации.
"Эти атаки варьировались от угроз взрыва до "своттинга". В ответ правоохранительные органы и другие органы власти действовали быстро, чтобы обеспечить безопасность тех, кто подвергся нападению. Президент Трамп и вся переходная команда благодарны за их быстрые действия", - сказала она.
В свою очередь, в заявлении ФБР говорится, что ему известно о "многочисленных угрозах взрыва и инцидентах с применением"своттинга", направленных на кандидатов и назначенцев из будущей администрации". Ведомство добавило, что сотрудничает с другими правоохранительными органами.
"Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам обо всем, что они считают подозрительным", - добавили в ФБР.
Представитель Белого дома сообщил CNN, что действующий президент США Джо Байден был проинформирован об инцидентах. В частности, глава государства и его администрация "безоговорочно осуждают угрозы политического насилия".
"Президент был проинформирован. Белый дом находится на связи с федеральными правоохранительными органами и командой избранного президента и продолжает внимательно следить за ситуацией. Реакция федеральных правоохранительных органов, а также государственных и местных властей продолжается", - сказал представитель.
Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил CNN, что никто из подвергшихся нападению не являлся лицом, которое находилось бы под защитой Секретной службы США.
Напомним, на днях издание Axios написало, что переходная команда Дональда Трампа и администрация Джо Байдена подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет нынешней администрации полноценно начать передачу дел представителям республиканца.
Отмечается, что соглашение предоставляет новой администрации доступ к информации федеральных агентств, которая необходима для подготовки к принятию на себя управления правительством.
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