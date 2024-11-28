У Трампа заявили об угрозах нескольким кандидатам в правительство США, - СМИ

Соответствующее заявление сделала Кэролайн Ливитт, которая будет пресс-секретарем Трампа. Она отметила, что речь об угрозах касалась также и тех, кто живет с представителями будущего правительства и администрации.

"Эти атаки варьировались от угроз взрыва до "своттинга". В ответ правоохранительные органы и другие органы власти действовали быстро, чтобы обеспечить безопасность тех, кто подвергся нападению. Президент Трамп и вся переходная команда благодарны за их быстрые действия", - сказала она.

В свою очередь, в заявлении ФБР говорится, что ему известно о "многочисленных угрозах взрыва и инцидентах с применением"своттинга", направленных на кандидатов и назначенцев из будущей администрации". Ведомство добавило, что сотрудничает с другими правоохранительными органами.

"Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем граждан немедленно сообщать правоохранительным органам обо всем, что они считают подозрительным", - добавили в ФБР.

Представитель Белого дома сообщил CNN, что действующий президент США Джо Байден был проинформирован об инцидентах. В частности, глава государства и его администрация "безоговорочно осуждают угрозы политического насилия".

"Президент был проинформирован. Белый дом находится на связи с федеральными правоохранительными органами и командой избранного президента и продолжает внимательно следить за ситуацией. Реакция федеральных правоохранительных органов, а также государственных и местных властей продолжается", - сказал представитель.

Источник в федеральных правоохранительных органах сообщил CNN, что никто из подвергшихся нападению не являлся лицом, которое находилось бы под защитой Секретной службы США.