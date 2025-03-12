У Трампа заявили, что Уолтц сегодня переговорил с российским коллегой

После того, как Дональд Трамп подтвердил, что делегация США направляется в Россию, с заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Советник США по национальной безопасности Майк Уолтц сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой", - сообщила Левитт.

Подробности разговора, как и то, сколько он длился, пресс-секретарь не разглашала.

Однако издание пишет, что активизация диалога США и Россией активизируется была ожидаемой. Ведь ранее и Кремль подтвердил, что в ближайшие дни запланированы контакты с американской стороной. Кроме того, Россия заявила, что не будет принимать решение относительно предложенного США прекращения огня, пока не услышит официальную позицию Вашингтона.

Контакты США и России

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские чиновники уже "на пути" в Россию для переговоров о прекращении огня с Украиной на 30 дней.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетит Россию в конце этой недели.

Также президент США Дональд Трамп заявлял, что он планирует на этой неделе провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.