У Трампа заявили, что не ограничивали Украине разведданные, которые нужны для обороны

У Дональда Трампа заявили о прогрессе в переговорах по Миру в Украине. А также что надеются на подписание соглашения по редкоземельным ископаемым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Al Jazeera.
Так, специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты ожидают существенного прогресса на переговорах по Украине на этой неделе и надеются на подписание соглашения по важнейшим полезным ископаемым.
"Я думаю, что мы едем туда с надеждой на то, что добьемся существенного прогресса", - сказал Уиткофф.
По его словам, на встречах Украины и США на этой неделе также будет обсуждаться обмен разведданными.
В то же время он отметил, что Соединенные Штаты никогда не закрывали доступ к разведывательной информации для защиты, в которой нуждаются украинцы.
Стоит напомнить, что недавно США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Несмотря на то, что Белый дом не объяснял такие действия и не предупреждал о намерениях, сообщение о блокировании передачи Украине разведданных подтвердил директор ЦРУ.
Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине. А западные СМИ писали, что Великобритания продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.
Накануне сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предложил дать Украине разведданные и возобновить передачу вооружения для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.
А президент США Дональд Трамп заявил, что страна может возобновить передачу Украине разведывательных данных. Она была заблокирована недавно вместе с прекращением предоставления помощи по инициативе официального Вашингтона.
В то же время, Российская Федерация во время этих событий нанесла очередной масштабный удар по территории Украины. В ночь на 7 марта российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Украинская ПВО сбила 34 из 67 ракет, которые запустила РФ. До этого сообщалось, что украинские военные, из-за решения Штатов по разведданным, не смогут быстро реагировать на российские удары.
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