У Трампа заявили, что не ограничивали Украине разведданные, которые нужны для обороны

Так, специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты ожидают существенного прогресса на переговорах по Украине на этой неделе и надеются на подписание соглашения по важнейшим полезным ископаемым.

"Я думаю, что мы едем туда с надеждой на то, что добьемся существенного прогресса", - сказал Уиткофф.

По его словам, на встречах Украины и США на этой неделе также будет обсуждаться обмен разведданными.

В то же время он отметил, что Соединенные Штаты никогда не закрывали доступ к разведывательной информации для защиты, в которой нуждаются украинцы.

США приостановили обмен разведданными с Украиной

Стоит напомнить, что недавно США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Несмотря на то, что Белый дом не объяснял такие действия и не предупреждал о намерениях, сообщение о блокировании передачи Украине разведданных подтвердил директор ЦРУ.

Позже глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине. А западные СМИ писали, что Великобритания продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.

Накануне сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предложил дать Украине разведданные и возобновить передачу вооружения для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.

А президент США Дональд Трамп заявил, что страна может возобновить передачу Украине разведывательных данных. Она была заблокирована недавно вместе с прекращением предоставления помощи по инициативе официального Вашингтона.