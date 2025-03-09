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Республиканец Грэм предлагает давать Украине разведданные и вооружение до прекращения огня

Воскресенье 09 марта 2025 17:50
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Республиканец Грэм предлагает давать Украине разведданные и вооружение до прекращения огня Фото: сенатор Линдси Грэм (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предлагает давать Украине разведданные и вооружение для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в интервью Fox News.

По словам Грэма, он обеспокоен прекращением поставок разведданных и оружия в Украину, пока продолжаются боевые действия.

"Если мы выключим Украину, это будет хуже, чем Афганистан. Я не думаю, что президент Трамп имеет желание это делать. Пока мы не прекратим огонь, я бы дал Украине то, что ей нужно в плане разведки и вооружения для самозащиты", - заявил Грэм.

Ранее сенатор уже говорил о своих опасениях из-за паузы по обмену разведданными с Украиной.

"Меня очень волнует это в долгосрочной перспективе. Надеюсь, все это прояснится довольно скоро", - отмечал политик.

Стоит добавить, что похожие опасения высказывают и другие республиканцы. Как сообщало издание The Hill, законодатели определяют, что Трамп мог бы временно приостановить поставки оружия в Украину для оценки войны, давления на союзников по НАТО для увеличения их взносов и создания окна для переговоров о мирном соглашении. Но при этом они предупреждают, что остановка потока оружия и боеприпасов на долгое время может иметь разрушительное влияние на боеспособность Украины, что в свою очередь подорвет рычаги влияния на РФ.

Также республиканцы считают, что доступ Украины к разведывательным данным должен быть восстановлен.

Приостановление помощи США для Украины

Напомним, после того, как между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла перепалка в Белом доме, США приостановили передачу оружия Украине, а также разведывательных данных.

Как пишут западные СМИ, Великобритания, Франция и другие европейские партнеры продолжают предоставлять Украине разведывательные данные, хотя их возможности меньше.

Аналитики отмечают, что отмена доступа к разведданным может повлиять на линию фронта, особенно на возможность нанести дальнобойные удары.

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