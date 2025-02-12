У Трампа заявили, что Австралия "убивает" рынок алюминия в США

"Австралия просто убивает наш рынок алюминия. Они просто заполонили наши рынки. Вот с чем мы имеем дело. Наша алюминиевая промышленность на мели", - заявил старший советник Трампа по торговле и производству.

Замечания Наварро прозвучали после того, как между президентом США Дональдом Трампом и Энтони Альбанезе состоялся телефонный разговор. Австралийский премьер заявил после звонка, что глава Белого дома согласился рассмотреть освобождение Австралии от американских тарифов на сталь и алюминий.

Bloomberg в свою очередь напомнило, что во время первого президента срока Трампа, Австралия провела месяцы кропотливых переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать подобных пошлин.