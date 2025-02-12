У Трампа заявили, что Австралия "убивает" рынок алюминия в США

Старший торговый советник президента США Питер Наварро заявил, что Австралия "убивает" рынок алюминия Соединенных Штатов. В свою очередь, это заявление может нанести удар по усилиям австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе получить освобождение от пошлин на сталь и алюминий, которые вступят в силу в следующем месяце.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Австралия просто убивает наш рынок алюминия. Они просто заполонили наши рынки. Вот с чем мы имеем дело. Наша алюминиевая промышленность на мели", - заявил старший советник Трампа по торговле и производству.
Замечания Наварро прозвучали после того, как между президентом США Дональдом Трампом и Энтони Альбанезе состоялся телефонный разговор. Австралийский премьер заявил после звонка, что глава Белого дома согласился рассмотреть освобождение Австралии от американских тарифов на сталь и алюминий.
Bloomberg в свою очередь напомнило, что во время первого президента срока Трампа, Австралия провела месяцы кропотливых переговоров с Вашингтоном, чтобы избежать подобных пошлин.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия без каких-либо либо исключений. Решение вступит в силу 4 марта. При этом Трамп отметил, что может рассмотреть возможность сделать исключения для Австралии, учитывая импорт самолетов американского производства.
Тем временем главные экспортеры стали в США отреагировали на случившееся по-разному. В Бразилии заявили, что страна не вступит в торговую войну, несмотря на введенные пошлины. Тем времени премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал тарифы "совершенно неоправданными", предупредив о "твердом и ясном" ответе, если дело дойдет до этого.
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