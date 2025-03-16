У Трампа ответили на заявления западных лидеров о нежелании Путина прекратить войну

Уиткоффа спросили, как он относится к тому, что президент Франции Эмануэль Макрон публично заявил, что с его точки зрения, Россия несерьезна в желании достичь мира и усиливает боевые действия. Спецпосланник не стал комментировать слова французского лидера, однако назвал их "досадными".

"Я считаю, что это обидно, когда люди делают такие оценки, и не имеют на самом деле непосредственных сведений. Но я не буду комментировать то, что он сказал, потому что я не знаю, что он сказал", - заявил Уиткофф.

Зато он рассказал, что слышал и видел во время переговоров с РФ. По словам спецпосланника, он "увидел конструктивные усилия в течение длительного времени", чтобы обсудить специфику российско-украинской войны.

"Есть 2000-километровая граница между этими двумя странами, и они стреляют друг в друга и смотрят друг на друга через эту 2000-мильную границу. Это очень, очень сложное прекращение огня, и все же все настроены на то, чтобы это обсудить", - отметил спецпосланник.

По его словам, встреча США и РФ в Саудовской Аравии и его недавний визит в Москву принесли "много позитива".

"Я думаю, что это все очень, очень хорошие тенденции, и надеемся, что они будут информировать о возможности достижения мирного соглашения в ближайшее время", - подчеркнул Уиткофф.

На вопрос о том, что, кроме прекращения огня, обсуждается в рамках вероятного мирного соглашения, Уиткофф подтвердил, что речь идет также о территориях.

"Есть регионы, на которые россияне точно ориентируются. Есть ядерный реактор, который поставляет значительную часть электричества в Украину. Это должно быть решено. Есть доступ к портам. Есть потенциальное соглашение по Черному морю, есть... есть много элементов в реализации прекращения огня здесь, и я иногда сравниваю это с Газой. Но это гораздо более сложная ситуация, и все же никто не бросает руки в воздух", - резюмировал Уиткофф.

Он подчеркнул, что все заинтересованные стороны, включая европейцев, настроены делать все необходимое для успешного достижения мира в Украине.

Визит Виткоффа в Москву

Напомним, что 13 марта Уиткоффа отправили в Москву, чтобы передать российскому диктатору Владимиру Путину предложение США о 30-дневном прекращении огня. Заметим, что это уже второй визит Стива Уиткоффа в Россию.

Заметим, что по данным западных СМИ спецпосланник президента США ждал восемь часов встречи Путиным, а тот тем временем встречался с самопровозглашенным лидером Беларуси Александром Лукашенко.