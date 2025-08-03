У Трампа ответили, снизят ли США "недавние" пошлины против стран

На днях Белый дом опубликовал полный список обновленных пошлин против стран. Эти тарифы, скорее всего, останутся в силе, а не будут снижены в рамках переговоров, которые продолжаются.
Об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах против десятков стран мира, которые вскоре приостановил и снизил до 10% базовой пошлины, чтобы проводить торговые переговоры и заключить сделки.
В ходе этих переговоров США снизили некоторые ставки в сравнении с первоначальными цифрами. Однако, по словам Грира, ситуация с последним пакетом пошлин уже иная и они не будут меняться.
"Многие из них устанавливаются в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, а третьи зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который может быть у нас с этой страной. Эти тарифные ставки, по сути, фиксированы", - заявил он.
Кроме того, он назвал недавние переговоры с Китаем "очень позитивными" и сказал, что они были сосредоточены на поставках редкоземельных магнитов и минералов.
"Мы сосредоточены на том, чтобы поток магнитов из Китая в Соединенные Штаты и прилегающие цепочки поставок могли осуществляться так же свободно, как и раньше... и я бы сказал, что мы уже прошли примерно половину пути", - сказал Грир.
Напомним, что крайний срок для переговоров о торговых сделках был до 1 августа. Исключение есть только для некоторых стран, переговоры с которыми еще идут. В частности, среди таких - Китай.
Накануне этого события США достигли договоренности по торговой сделке с ЕС. Президент Трампа объявил о 15% ставке на импорт из 27 стран блока.
В эту пятницу, 1 августа, Белый дом опубликовал обновленный список тарифов, которые были снижены по сравнению с теми, которые Трамп объявил в апреле. Известно, что пошлины вступят через 7 дней после публикации, то есть - 8 августа.
Ознакомиться с обновленным список пошлин можно в материале РБК-Украина.