Трампа забирали в бункер під час протестів біля Білого дому, - NYT

Президента США Дональда Трампа уводили в підземний бункер під час протестів біля Білого дому. Бункер є президентським оперативним центром управління в надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, Дональда Трампа повели в бункер Секретні служби США. У них існують протоколи для захисту президента, коли будівля знаходиться під загрозою, однак невідомо, що саме спровокувало службу супроводити Трампа в цей бункер.

Протести біля Білого дому тривали з 26 по 27 травня, в результаті яких постраждало понад 60 офіцерів та спеціальних агентів Секретної служби США.

Зазначимо, демонстрації у Вашингтоні почалися після того, як 25 травня співробітники поліції Міннеаполіса затримали афроамериканця Джорджа Флойда. Під час затримання один з поліцейських притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається. В результаті чоловік помер в реанімації.

Раніше Трамп заявляв, що він завжди буде проти насильства і безладів.

"Я стою перед вами в рішучому протистоянні будь-якого, хто використовує цю трагедію, щоб грабувати, нападати і погрожувати", - сказав Трамп виступаючи у Флориді.

Нагадаємо, у Чикаго мітингувальники 30 травня атакували автомобілі поліції.

Крім того, влада більше 40 американських міст в 22 штатах запровадили комендантську годину через масові заворушення.