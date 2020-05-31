Заворушення в США дісталися до Чикаго: люди атакували поліцейські авто

Фото: мітинг у Чикаго (twitter/realalekim1)

Незважаючи на протести, поліція також заявила, що співпрацює з організаторами маршів

Хвиля масових заворушень у Сполучених Штатах дісталася Чикаго. Мітингувальники в суботу, 30 травня, атакували автомобілі поліції.

Про це повідомляє CNN.

Протестувальники кидали пляшки з водою в офіцерів у спорядженні. Було помічено, що деякі мітингувальники руйнували поліцейські барикади і кидали їх і інші предмети в поліцейські машини.

"Поліцейське управління Чикаго буде продовжувати працювати з організаторами мітингів, щоб маршрути для маршів були безпечними, а протести залишалися мирними", - повідомила міська поліція.

Відомо, що внаслідок протестів у Чикаго затримали 108 людей після вечора п'ятниці, 29 травня.

Зазначимо, у США спалахнули масові заворушення після вбивства при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Люди спалили поліцейську дільницю.

Після цього акції протесту спалахнули в десятках великих міст США. У штаті Джорджія губернатору довелося оголосити надзвичайне положення і ввести Національну гвардію США в Атланту. Однак це ускладнило ситуацію і частина демонстрантів розбили кілька поліцейських авто та закидала офіцерів пляшками.

В Окленді близько тисячі протестуючих почали розбивати вікна і малювати графіті на стінах поліцейських дільниць. У малюнках також були заклики до розправи над поліцейськими.

А в найбільшому місті штату Кентуккі - Луїсвіллі, під час заворушень невідомі розстріляли сімох демонстрантів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити військових у Міннеаполіс (штат Міннесота), як тільки про це попросить влада міста.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур