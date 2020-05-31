ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заворушення в США дісталися до Чикаго: люди атакували поліцейські авто

Новини » Надзвичайні події     31.05.2020 - 01:05
Заворушення в США дісталися до Чикаго: люди атакували поліцейські авто
Фото: мітинг у Чикаго (twitter/realalekim1)

Незважаючи на протести, поліція також заявила, що співпрацює з організаторами маршів

Хвиля масових заворушень у Сполучених Штатах дісталася Чикаго. Мітингувальники в суботу, 30 травня, атакували автомобілі поліції.

Про це повідомляє CNN.

Протестувальники кидали пляшки з водою в офіцерів у спорядженні. Було помічено, що деякі мітингувальники руйнували поліцейські барикади і кидали їх і інші предмети в поліцейські машини.

"Поліцейське управління Чикаго буде продовжувати працювати з організаторами мітингів, щоб маршрути для маршів були безпечними, а протести залишалися мирними", - повідомила міська поліція.

Відомо, що внаслідок протестів у Чикаго затримали 108 людей після вечора п'ятниці, 29 травня.

Зазначимо, у США спалахнули масові заворушення після вбивства при затриманні поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Люди спалили поліцейську дільницю.

Після цього акції протесту спалахнули в десятках великих міст США. У штаті Джорджія губернатору довелося оголосити надзвичайне положення і ввести Національну гвардію США в Атланту. Однак це ускладнило ситуацію і частина демонстрантів розбили кілька поліцейських авто та закидала офіцерів пляшками.

В Окленді близько тисячі протестуючих почали розбивати вікна і малювати графіті на стінах поліцейських дільниць. У малюнках також були заклики до розправи над поліцейськими.

А в найбільшому місті штату Кентуккі - Луїсвіллі, під час заворушень невідомі розстріляли сімох демонстрантів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити військових у Міннеаполіс (штат Міннесота), як тільки про це попросить влада міста.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Сполучені Штати Америкиакциибеспорядки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся