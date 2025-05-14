Трампа надо убедить, что Путин врет, а Украина не срывает переговоры, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США мощный санкционный пакет против России. Он призвал убедить Дональда Трампа относительно лжи Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Зеленский заявил, что необходимо убедить президента США Дональда Трампа в том, что диктатор Владимир Путин лжет, и показать, что именно Россия тормозит мирные процессы.
"И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что ожидает от Соединенных Штатов санкционный пакет против РФ, который, по его словам, будет "сильным и очень опасным для россиян".
Зеленский также подчеркнул, что важно сформировать более широкое международное давление на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.
Санкции против РФ
Напомним, что президент США Дональд Трамп предположил, что может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ. Решение зависит от того, будет ли Кремль двигаться к миру в Украине.
Также Трамп снова обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что тот якобы просто отправлял деньги и не имел представления, что происходит.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов поддерживают законопроект о "сокрушительных санкциях против РФ и покупателей ее нефти и газа, если глава Кремля Владимир Путин не начнет вести серьезные переговоры о мире в Украине. Как отметил союзник Трампа, законопроект поддерживают 72 сенатора.
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