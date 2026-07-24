У Трампа обеспокоены скорым расходом ракет в войне с Ираном, - CBS News

В США возникло внутреннее напряжение в администрации президента Дональда Трампа из-за слишком быстрых темпов использования ракет-перехватчиков ПВО и высокоточного оружия против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По информации издания, американские разведывательные и военные чиновники указывают, что Соединенные Штаты не смогут длительно поддерживать текущий уровень расхода высокоточных боеприпасов.
У оборонно-промышленной базы нет мощностей для быстрого пополнения арсеналов Центрального командования, которое контролирует ход боевых действий.
Наибольшее беспокойство вызывает стремительное сокращение ракет Patriot и THAAD, которые активно задействуют для отражения иранских атак в Персидском заливе.
Поэтому Пентагон вынужден перемещать ракеты из других регионов, в частности из Индо-Тихоокеанского, что снижает готовность к сдерживанию Китая вокруг Тайваня.
Для экономии дальнобойного вооружения военное командование все чаще переходит на более дешевые авиабомбы с комплектами наведения JDAM и управляемые реактивные снаряды GMLRS.
Вместо этого дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk и JASSM начинают применять экономнее.
По данным Центра стратегических и международных исследований, в ходе активных действий против Ирана США уже использовали более 1000 ракет Tomahawk и 1100 ракет JASSM.
Аналитики подчеркивают, что восстановление этих запасов потребуется до четырех лет, тогда как производство ракет для систем ПВО может занять до пяти лет.
В то же время, министр обороны США Пит Хегсет опровергает заявления о внутреннем кризисе и уверяет, что армия формирует более мощные арсеналы, чем когда-либо ранее.
Также представитель Пентагона Шон Парнелл подчеркнул, что американские войска имеют все необходимое для защиты национальных интересов.
Напомним, что на фоне интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, ситуация вокруг иранской угрозы остается крайне напряженной. Вашингтон готовится к возможности кардинального усиления военного давления на Тегеран.
В частности президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана. По данным источников, американский лидер сейчас находится в шаге от принятия одного из важнейших решений за последнее время.
Кроме того, США жестко реагируют на действия региональных союзников Тегерана. Трамп предупредил Иран о суровом наказании из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море, подчеркнув, что боевиков и их спонсоров ждет неминуемый военный ответ.