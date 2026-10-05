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У Трампа следят за вероятной вспышкой чумы в России, - Axios

02:20 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
У Трампа следят за вероятной вспышкой чумы в России, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Белый дом следит за информацией о предполагаемом случае заболевания чумой и связанных с этим карантинных мерах в Иркутской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"(Администрация Трампа - ред.) осведомлена о вспышке заболевания, следит за ней и оценивает варианты действий", - сказал изданию представитель Белого дома.

Axios отмечает, что чума - это потенциально опасное для жизни бактериальное заболевание, но по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, при своевременном лечении ее можно вылечить антибиотиками.

Что предшествовало

Напомним, СМИ писали, что 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, которая работала в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области России, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

В итоге 29 сентября ее госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии и уже в ночь с 1 на 2 октября она скончалась.

После ее смерти власти ввели карантин в несколько медучреждениях региона и поместили под медицинское наблюдение около 200 человек, которые контактировали с Шипиловой. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что у тех, за кем ведется наблюдение, не выявлено признаков заболевания, а результаты тестов отрицательные.

Несмотря на то, что в СМИ появилась информация о вашем вероятном заражении Шипиловой чумой, органы здравоохранения пока не подтвердили этот диагноз. Там говорят, что у девушки была "пневмония неизвестной этиологии", а дальнейшие исследования не выявили микроорганизмов.

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