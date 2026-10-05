У Трампа стежать за ймовірним спалахом чуми в Росії, - Axios

Білий дім стежить за інформацією про передбачуваний випадок захворювання на чуму і пов'язані з цим карантинні заходи в Іркутській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Axios зазначає, що чума – це потенційно небезпечне для життя бактеріальне захворювання, але за даними Центру з контролю та профілактики захворювань, при своєчасному лікуванні її можна вилікувати антибіотиками.

"(Адміністрація Трампа - ред.) поінформована про спалах захворювання, стежить за нею та оцінює варіанти дій", - сказав виданню представник Білого дому.

Що передувало

Нагадаємо, ЗМІ писали, що 25 вересня 28-річна Дар'я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області Росії, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

У результаті 29 вересня її госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії і вже в ніч з 1 на 2 жовтня вона померла.

Після її смерті влада ввела карантин у кілька медустанов регіону і помістила під медичне спостереження близько 200 осіб, які контактували з Шипіловою. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що у тих, за ким ведеться спостереження, не виявлено ознак захворювання, а результати тестів негативні.

Незважаючи на те, що в ЗМІ з'явилася інформація про ваше ймовірне зараження Шипіловою чумою, органи охорони здоров'я поки що не підтвердили цей діагноз. Там кажуть, що дівчина мала "пневмонію невідомої етіології", а подальші дослідження не виявили мікроорганізмів.