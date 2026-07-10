Трампа поймали на лжи по поводу переговоров с Ираном, - ABC News

Журналисты пообщались с чиновником Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, США и Иран продолжают технические переговоры для достижения финального мирного соглашения.

На этот процесс никак не повлияли ни заявление Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре, ни масштабный обмен ударами.

Как известно, 8 июля президент США объявил, что режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен.

"Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном", - заявил тогда Трамп.

Тем не менее, Тегеран и Вашингтон продолжают вести технические переговоры по ядерным вопросам.

"США по-прежнему стремятся найти решение, и технические переговоры продолжаются. Иран никогда не сможет завладеть ядерным оружием", - заявил инсайдер.