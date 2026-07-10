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Трампа поймали на лжи по поводу переговоров с Ираном, - ABC News

08:43 10.07.2026 Пт
2 мин
Громкое заявление президента США оказалось бравадой
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Команда президента США Дональда Трампа продолжает переговоры с Ираном. Они не прекращались, несмотря на то, что американский лидер публично отказался от диалога с Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Журналисты пообщались с чиновником Белого дома, который говорил на условиях анонимности.

По его словам, США и Иран продолжают технические переговоры для достижения финального мирного соглашения.

На этот процесс никак не повлияли ни заявление Дональда Трампа во время саммита НАТО в Анкаре, ни масштабный обмен ударами.

Как известно, 8 июля президент США объявил, что режим прекращения огня с Ираном завершился, а меморандум о взаимопонимании отменен.

"Я больше не заинтересован в ведении переговоров с Ираном", - заявил тогда Трамп.

Тем не менее, Тегеран и Вашингтон продолжают вести технические переговоры по ядерным вопросам.

"США по-прежнему стремятся найти решение, и технические переговоры продолжаются. Иран никогда не сможет завладеть ядерным оружием", - заявил инсайдер.

Война на Ближнем Востоке

Как писало недавно РБК-Украина, 8 июля Дональд Трамп официально подтвердил, что отменяет режим прекращения огня с Ираном.

Это решение было объявлено после того, как иранский режим совершил атаки на торговые суда.

Позже глава Белого дома рассказал, что после новых ударов Тегеран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить соглашение. Однако пока Трамп размышляет над этим предложением.

Согласно данным СМИ, Штаты готовятся к возобновлению взаимных атак с Ираном из-за Ормузского пролива.

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