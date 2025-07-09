У Трампа сказали, когда может быть достигнута сделка о прекращении огня в Газе

Как ожидается, позже на этой неделе Уиткофф отправится в Катар для участия в переговорах о прекращении огня.

По его словам, переговорщика удалось добиться прогресса в преодолении спорных моментов и решении оставшихся вопросов. Также он добавил, что в рамках обсуждаемой сделки ожидается освобождение до 10 живых и десяти погибших заложников.

"Сейчас мы ведем непрямые переговоры, и у нас было четыре вопроса, а теперь, после двух дней непрямых переговоров, остался один. Поэтому мы надеемся, что к концу этой недели мы достигнем соглашения, которое позволит нам заключить 60-дневный режим прекращения огня", - сказал Уиткофф.

Израильский источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что нерешенным вопросом являются карты отвода израильских войск после вступления в силу режима прекращения огня. Согласно последнему предложению, Армия обороны Израиля должна была б вывести войска из некоторых районов северной части Газы в первый день прекращения огня и из некоторых районов южной части - на седьмой день.

Однако конкретные карты были оставлены на усмотрение переговоров между Израилем и ХАМАС, что является особенно сложным вопросом, учитывая противоположные позиции.

Израиль ясно дал понять, что намерен сохранить контроль над безопасностью в Газе в любом послевоенном плане, в то время как ХАМАС хочет прекращения войны и полного вывода израильских войск из осажденного анклава.

Как пишет CNN, Израиль хочет сохранить присутствие в Филадельфийском коридоре, проходящем вдоль границы между Египтом и Газой, чтобы контролировать все, что попадает в этот сектор.

Ранее во вторник (в США еще этот день) Трамп сообщил журналистам, что встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, чтобы обсудить "почти исключительно" ситуацию в Газе.

Эта встреча станет второй за последние несколько дней, что говорит об активизации усилий по прекращению войны между Израилем и ХАМАС.

"Он снова приедет сегодня вечером. Мы говорим о секторе Газа, в основном о секторе Газа прямо сейчас. Мы будем говорить, я бы сказал, почти исключительно о секторе Газа. Мы должны решить эту проблему", - заявил Трамп журналистам на заседании правительства.