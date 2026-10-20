У Трампа не одобрили передачу ракет-перехватчиков Patriot Украине, - WP

По словам американского чиновника и еще трех источников, как минимум часть ракет Patriot поступает Украине из стран, для которых в случае передачи необходимо одобрение от главы главы Пентагона Пита Хегсета.

Причина в том, что это оружие производят США и поставляют за границу в соответствии с соглашением, где прописано, что передача другим странам требует одобрения Соединенных Штатов.

На этом фоне собеседники WP рассказали, что Хегсет официально не отклонил передачу Patriot Украине, но и не выполнил необходимые шаги для утверждения.

При этом источники говорят, что глава Пентагона продолжает одобрять некоторую американскую помощь Украине.