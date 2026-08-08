У Трампа ищут замену режиму в Гаване среди лояльных политиков

По данным американских СМИ, в США рассматривают возможность смены руководства Кубы, а вновь созданная секретная оперативная группа ЦРУ может быть связана с подготовкой операций влияния или других мер против нынешних властей острова.

Администрация Дональда Трампа поручила американским разведывательным структурам определить возможных представителей кубинских властей, которые могли бы стать альтернативой нынешнему руководству страны.

По информации The New York Times, американские чиновники описывают этот подход не как попытку просто изменить отдельные элементы политики Гаваны, а как более широкий план политической трансформации.

В Вашингтоне, по данным издания, искали фигуру, подобную Делси Родригес в Венесуэле, ставшей временной президентом страны после того, как американские силы устранили предыдущего лидера Николаса Мадуро.

В то же время Miami Herald сообщает о создании новой секретной оперативной группы ЦРУ, направленной на работу по Кубе. Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Марк Полимеропулос заявил, что создание такой структуры может свидетельствовать о подготовке к возможным военным действиям или операциям влияния.

"Тайные действия не означают государственный переворот. Они могут означать операции влияния", - заявил бывший представитель ЦРУ.

По его словам, привлечение дополнительных ресурсов к кубинскому направлению свидетельствует о том, что Вашингтон ставит конкретную цель, а не просто собирает разведывательную информацию для аналитических материалов.

Американская администрация также, по данным СМИ, контактировала с внуком бывшего кубинского лидера Рауля Кастро – Раулем Гильермо Родригесом Кастро. В Вашингтоне якобы пытались найти возможности для замены нынешнего президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля, считающегося представителем жесткой линии.