У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией: финансируют войну против себя

"США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы. Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией", - рассказал он.

По его словам, российская нефть поступает в Индию, после чего ее оттуда вывозят и продают европейцам.

Что предшествовало

Reuters сообщило, что Индия и ЕС планируют подписать пакт о свободной торговле, который называют "матерью всех соглашений".

Документ направлен на расширение двусторонней торговли и увеличение индийского экспорта различных товаров, среди которых текстиль и ювелирные изделия, на которые с конца августа введены 50-процентные тарифы США.

Агентство пишет, что правительство Нарендры Моди планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европы, со 110% до 40%. Со временем эти пошлины уменьшат до 10%, что облегчит доступ к рынку Индии ключевых европейских автопроизводителей, в частности, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Ожидается, что соглашение между ЕС и Индией создаст одну из крупнейших зон свободной торговли с населением около 2 млрд человек и большой долей мирового ВВП.