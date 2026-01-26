У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией: финансируют войну против себя

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа финансирует войну против самой себя, покупая российскую нефть через Индию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News и Reuters.
"США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы. Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией", - рассказал он.
По его словам, российская нефть поступает в Индию, после чего ее оттуда вывозят и продают европейцам.
Reuters сообщило, что Индия и ЕС планируют подписать пакт о свободной торговле, который называют "матерью всех соглашений".
Документ направлен на расширение двусторонней торговли и увеличение индийского экспорта различных товаров, среди которых текстиль и ювелирные изделия, на которые с конца августа введены 50-процентные тарифы США.
Агентство пишет, что правительство Нарендры Моди планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европы, со 110% до 40%. Со временем эти пошлины уменьшат до 10%, что облегчит доступ к рынку Индии ключевых европейских автопроизводителей, в частности, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.
Ожидается, что соглашение между ЕС и Индией создаст одну из крупнейших зон свободной торговли с населением около 2 млрд человек и большой долей мирового ВВП.
Напомним, 22 января цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали вследствие уменьшения спроса со стороны Индии.
Кроме того, экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию сократился до минимума за последние три года. Это оказало давление на цену на нефть Urals, для которой единственным доступным рынком остается Китай.