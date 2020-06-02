Розгін мітингарів: Трампа розкритикували мер Вашингтона і губернатор Нью-Йорка

Фото: протести в США (twitter.com/colocha rachel)

Через радикальні дії поліцейських мер Вашингтона закликає мітингувальників залишатися вдома

Мер Вашингтона Муріел Баузер та губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо виступили з критикою щодо президента США Дональда Трампа. Це відбулось через те, що глава держави розганяє мирні акції протесту.

Про це Муріел Баузер повідомила у своєму Twitter.

Таким чином поліція розпочала розганяти мирні акції протесту, застосувавши сльозогінний газ, світло-шумові гранати і гумові кулі. За два дні було затримано близько 100 осіб.

Протести спалахнули через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, якого раніше затримали співробітники поліції Міннеаполіса. Під час затримання один з поліцейських притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається.

Через радикальні дії поліцейських мер Вашингтона закликає мітингувальників залишатися вдома задля їх безпеки.

"Я ввела комендантську годину з 19.00. За 25 хвилин до комендантської години і без будь-яких провокацій федеральна поліція застосувала боєприпаси по мирних протестувальниках перед Білим домом. Це дії, які зроблять роботу поліції Вашингтона набагато важчою. Ганьба !", - написала Баузер.

Також вчора поліція відтіснила протестуючих від скверу Білого дому, хоча на той момент заворушень в цьому районі не було. Після того Дональд Трамп вийшов на вулицю і оглянув церкву Святого Іоанна, яку напередодні підпалили демонстранти.

На такі дії відреагував з критикою щодо Трампа й Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо.

"Президент викликає американських військовослужбовців на підтримку проти американських громадян. Він використовує збройні сили, щоб задавити мирні акції протесту, аби він сам міг піти на фотосесію до церкви. Для президента це лише телевізійне реаліті-шоу", - написав Куомо у своєму Twitter.

Нагадаємо, вбивство Флойда спровокувало масові заворушення у Лос-Анджелесі та Мемфісі.

Також хвиля масових заворушень у Сполучених Штатах дісталася Чикаго.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський