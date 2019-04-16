У Трампа з'явився перший конкурент на виборах президента США

У Сполучених Штатах Америки зареєструвався перший кандидат на виборах президента в 2020 році від Республіканської партії Білл Вельд, який складе конкуренцію чинному президенту Дональду Трампу. Про це повідомив американський телеканал CNN.

Повідомляється, що колишній губернатор Массачусетсу Білл Вельд оголосив про участь в президентській гонці. Таким чином, він став першим республіканцем, який може позмагатися з Трампом на праймеріз за підтримку Республіканської партії.

Також повідомляється, що передвиборну програму Вельд будує на тому, що "почує голоси американського народу". Крім того, він закликає повернутися до принципів Авраама Лінкольна - "рівності, гідності та можливості для усіх". Зазначимо, на минулих президентських виборах він балотувався від Лібертаріанської партії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній держсекретар США і суперниця Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році.

"Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю", - заявила Клінтон.

У відповідь на її заяву Трамп висловив жаль.

"Шкода, це означає, що мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати", - написав Трамп у своєму Twitter.