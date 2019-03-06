Трамп відреагував на відмову Клінтон від участі у виборах США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Трамп написав, що йому буде не вистачати Клінтон

Президент США Дональд Трамп прокоментував відмову колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон висувати свою кандидатуру на виборах в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

Хілларі Клінтон не стала висувати свою кандидатуру на виборах у 2020 році.

"Шкода, це означає, що мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати", - написав Трамп.

"(Crooked) Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House". Aw-shucks, does that mean I won't get to run against her again? She will be sorely missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США.

Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного поділу в суспільстві. Вона також підкреслила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії.

РБК-Україна писало, що Клінтон може висунути свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році. Зокрема, телеканал CNN заявляв про це з посиланням на кілька джерел.

Клінтон активно критикує політику Трампа, зокрема за те, що Білий дім практично ніяк не відповів на втручання Росії у вибори.