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Трамп відреагував на відмову Клінтон від участі у виборах США

Новини » Політика    06.03.2019 - 05:45
Трамп відреагував на відмову Клінтон від участі у виборах США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/whitehouse)

Трамп написав, що йому буде не вистачати Клінтон

Президент США Дональд Трамп прокоментував відмову колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон висувати свою кандидатуру на виборах в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

Хілларі Клінтон не стала висувати свою кандидатуру на виборах у 2020 році.

"Шкода, це означає, що мені не доведеться змагатися з нею знову? Її буде дуже не вистачати", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США.

Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного поділу в суспільстві. Вона також підкреслила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії.

РБК-Україна писало, що Клінтон може висунути свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році. Зокрема, телеканал CNN заявляв про це з посиланням на кілька джерел.

Клінтон активно критикує політику Трампа, зокрема за те, що Білий дім практично ніяк не відповів на втручання Росії у вибори.

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Новини України Хиллари КлинтонСполучені Штати АмерикивыборыДональд Трамп
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