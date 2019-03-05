Клінтон відмовилася від участі у наступних виборах президента США

Фото: Хіларі Клінтон (flickr.com/iprphoto)

Клінтон підтримає кандидата від демократів на виборах в 2020

Колишній держсекретар США і суперниця Дональда Трампа Хіларі Клінтон відмовилася від участі у виборах президента США в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю телеканалу News 12.

За її словами, вона не буде балотуватися на пост президента в 2020 році.

"Я не буду балотуватися. Але я збираюся продовжити працювати, виступати і відстоювати те, у що вірю", - заявила Клінтон.

Вона також зазначила, що стурбована станом справ у країні і ніколи в житті ще не бачила настільки сильного розділення в суспільстві. Вона також підкреслила, що виступить на підтримку кандидата від Демократичної партії.

"Я збираюся зробити все, що можу, щоб допомогти демократам повернути Білий дім", - додала Клінтон.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що Клінтон може висунути свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році. Зокрема, телеканал CNN заявляв про це з посиланням на декількох джерел.

Клінтон активно критикує політику Трампа, зокрема за те, що Білий дім практично ніяк не відповів на втручання Росії у вибори.